Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finalul sezonului 2028/29.



Până acum, vârful din Brăila a bifat 58 de apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 24 de ori și, pe deasupra, a oferit și șapte pase decisive.



Daniel Bîrligea, întrebat-frontal: ”Cum e relația ta cu Gigi Becali?” Răspuns fără ocolișuri



Întrebat despre relația sa cu patronul FCSB, Gigi Becali, Daniel Bîrligea a explicat că nu a avut niciodată probleme cu el și că nici eventualele critici nu îl deranjează.



Atacantul a subliniat că înțelege și momentele când evoluează modest și că se critică singur în astfel de situații.



”(n.r. – Cum e relația cu patronul și cum vezi criticile, laudele și tot ceea ce se întâmplă?) Pentru mine nu a fost niciodată nicio problemă, de asta am și ales să vin aici, la FCSB.



Nu mi-am pus niciodată problema că m-ar deranja criticile. Acesta este caracterul meu, dar fiecare are un caracter diferit și poate pe alții îi poate deranja sau afecta acest lucru.



Vorbind despre mine, nu m-a afectat și eu sunt primul care mă critic atunci când joc rău și mă felicit când joc bine. Sper să fie și el (n.r. – Gigi Becali) mai rațional cu cine trebuie”, a spus Daniel Bîrligea, potrivit fanatik.

