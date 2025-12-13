Într-o discuție cu jurnaliștii de la Tuttosport, Rosella Sensi a rememorat perioada în care fostul căpitan al Naționalei României a îmbrăcat tricoul „giallorosso”. Adus pe Olimpico de tatăl său, Franco Sensi, Chivu a lăsat o amprentă puternică în capitala Italiei între 2003 și 2007, chiar dacă nu a prins titlul istoric, ci a contribuit la câștigarea Cupei Italiei.



Fosta șefă a romanilor a explicat impactul pe care românul l-a avut la echipă și amintirile care o leagă de momentul transferului său: „Îmi amintesc bine sosirea lui Chivu la Roma, l-a luat, evident, marele meu tată pentru a întări și mai mult echipa. Trebuie să facem o distincție. La acea vreme, Roma se baza pe jucători mari, unii erau veritabili campioni. Este evident că fiecare dintre ei a oferit ceva. În anul titlului nu existau rezerve, toți erau importanți pentru victorie. Roma a fost pentru Chivu echipa care l-a format, învățându-l extrem de multe lucruri, astfel încât la Inter a ajuns un jucător deja matur, și-a lăsat amprenta”.



„Par doi timizi, dar au personalitate”



Rosella Sensi a făcut o paralelă între Cristi Chivu și Daniele De Rossi, actualul antrenor al celor de la Genoa. Deși o leagă o afecțiune aparte de De Rossi, pe care îl vedea predestinat pentru banca tehnică, Sensi a mărturisit că în cazul românului a avut rezerve inițiale, cauzate de felul de a fi al acestuia.



Cu toate acestea, Sensi a subliniat că ambii au „furat” meserie de la Fabio Capello și au știut să își mascheze forța interioară sub o aparență liniștită:



„Vorbim despre doi tehnicieni cu personalitate, care, cu o mare inteligență, au știut să preia calitățile propriilor antrenori. Cu siguranță, Capello a fost pentru amândoi un exemplu și un învingător. Dar cred că și ceilalți au știut să le insufle ceva. Atât Chivu, cât și De Rossi sunt, aparent, doi timizi, pe lângă faptul că sunt rezervați. Despre Chivu nu aș fi zis că devine antrenor, pur și simplu pentru că l-am văzut mereu foarte timid, dar nu mai puțin capabil. Despre De Rossi, da, se înțelegea că acesta va fi drumul lui”, a mai spus fosta șefă a Romei.

