Gigi Becali, interventie de ULTIMA ORA dupa ce FCSB a scapat de carantina! "Daca unii sunt prosti, nu inseamna ca noi am fentat legea!" Ce spune de cantonamentul din Antalya

Gigi Becali asigura ca plecarea in cantonamentul din Antalya a echipei FCSB a fost 100% legala.

DSP Bucuresti a anuntat astazi ca FCSB nu va fi bagata in carantina la revenirea in tara si s-a declansat cel mai mare scandal al inceputului de an in Liga 1.

Principalele contracandidate la titlu ale ros-albastrilor i-au acuzat de tratament preferential si au spus ca s-a incalcat legea.

Gigi Becali a intervenit in aceasta seara pentru a explica totul cu lux de amanunte:

"Ce treaba aveau celelalte cluburi cu ce a facut FCSB? Daca se intorceau jucatorii mei cu doua capete sau mai inalti cu 2 metri si jumatate dupa acest cantonament, atunci, da, ar fi fost de intrebat celelalte cluburi.

Daca 15 cluburi nu se duc pentru ca sunt unii prosti nu inseamna ca noi am fentat legea. Noua ni s-a permis din start, nu s-a zis asa: 'daca stati singuri in hotel, aveti test negativ, calatoriti cu charter, atunci e ok.' Citeste in lege!

Un avocat important mi-a zis ca ce nu e interzis de lege inseamna ca e permis. Daca ar fi scris acolo competitie internationala oficiala, da, atunci nu aveam ce sa facem! Noi am avut invitatie de la baza sportiva unde am stat", a spus Gigi Becali, pentru Gazeta.

Gigi Becali: "Am fost nevoiti sa jucam un amical! MM incepuse sa se indoiasca"

Patronul ros-albastrilor recunoaste ca a avut ceva emotii la revenirea in tara si pentru a scapa de eventualele probleme a organizat si un meci amical in Antalya:

"Noi am tinut tot timpul legatura cu autoritatile. Dar cei de la Ministerul Sanatatii au inceput sa le puna intrebari celor de la DSP. Chiar si Arafat a pus intrebari, au facut o sedinte exclusiv pe acest caz si atunci, ca sa nu existe nicio problema, ni s-a zis ca ar fi bine sa avem si un joc disputat in acest turneu pe care l-am facut. Noi refuzaseram inainte de stagiul 4 sa jucam 4 amicale care ne-au fost propuse, dar, apoi, i-am chemat pe unii marti si am jucat. Ca sa nu mai fie emotii fiindca si MM incepuse sa se indoiasca", a mai spus Gigi Becali.