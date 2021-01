Raed Arafat, reactie de ULTIMA ORA in scandalul CARANTINA la FCSB! "Nu-mi aduc aminte sa fi vorbit cu cineva de la FCSB!" Ce spune despre decizia ca jucatorii sa NU intre in carantina

Secretarul general MAI Raed Arafat spune ca nu a discutat cu nimeni de la FCSB si ca nu a avut nicio implicare in eventuala exceptie de la carantinare acordata fotbalistilor.

Jucatorii FCSB au scapat de carantina, desi Turcia, tara unde au fost in cantonament in ultimele zile, se afla pe lista galbena a tarilor din care se impune izolare la intrarea in Romania.

FCSB a jucat inclusiv un amical cu o echipa din liga a 4-a pentru a se asigura ca a indeplinit criteriile de admisibilitate a cererii de exceptare de la carantina.

"Pentru situatia asta, vorbiti cu DSP. Acolo e raspunsul, ei stiu ce decizie au luat si in baza a ce. Nu imi aduc aminte sa fi sfatuit pe cineva, sunt reguli care se respecta. E o regula care permite exceptia pentru activitate profesionala. Trebuie vazut daca DSP-ul a mers pe regula asta. Nu eu decid daca se carantineaza sau nu cineva. Personal, nu fac eu asta. Nu imi aduc aminte sa fi vorbit cu cineva de la FCSB pe tema asta, vorbiti cu DSP-ul, va rog. Nu vreau sa intru in discutia asta pentru ca nu mai terminam. DSP-ul stie exact ce s-a intamplat", a spus Arafat pentru www.sport.ro.

FCSB joaca vineri seara primul meci oficial din 2021. Intalneste Astra de la ora 20:00.