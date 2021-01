A egalat FCSB in fruntea clasamentului, dar ramane precaut! "Nu pot sa cad in capcana asta. In fotbal esti antrenorul ultimului rezultat!" Ce spune Edi Iordanescu de lupta la TITLU

CFR Cluj s-a impus in fata Academicii Clinceni, scor 3-1.

Edi Iordanescu s-a declarat multumit in mare parte de raspunsul elevilor sai la victoria cu Clinceni, insa i-a certat pentru relaxarea de pe final, cand Academica a redus din diferenta.

"Mai avem de munca in continuare, e clar. Abordarea a fost una ofensiva. Am jucat acasa impotriva unui adversar competitiv. Uitati-va cand au primit ultima oara trei goluri. Ne asteptam la un meci greu, am abordat meciul cu o echipa ofensiva. Am incercat sa iesim cu constructii controlate, am avut o circulatie cu calitate a mingii. Am avut ritm, progresie si alternanta. Aceste lucruri m-au bucurat. Au fost si momente in care am gresit, dar echipa a avut tonus ofensiv.

Astea sunt lucrurile pozitive pentru care sunt fericit. Victoria este una meritata. Partea mai putin buna a fost ca in final a aparut o relaxare nejustificata. Ne-am deconectat, am fost superficiali si adversarul a marcat. Am trait periculos. Cand ai 2-0 si controlezi jocul, fie marchezi din nou si inchizi jocul, fie temporizezi. E primul gol pe care echipa il primeste dupa 5 etape, de cand sunt eu aici.

Am avut 5 jucatori ofensivi, l-am avut si pe Djokovic pe care l-am coborat pentru a da echilibru in fata fundasilor centrali. Ma bucur ca jucatorii s-au simtit bine, inseamna ca inteleg ceea ce pregatim. Important e ca vin rezultatele, trebuie sa ramanem echilibrati, sa luam partea buna si sa pregatim ce urmeaza", a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

Edi Iordanescu: "Nu ma gandesc la titlu, nu cad in capcana asta!"

Antrenorul CFR-ului a evitat sa vorbeasca de lupta la titlu si spune ca in acest moment e bucuros ca a redus din diferenta fata de principalele contracandidate:

"Nu pot sa merg cu gandul asa departe, la titlu. Pentru asta muncim, asta ne dorim, ne obliga trecutul sa cautam victoriile si sa urcam in clasament. Trebuie sa o luam pas cu pas, e bine ca am recuperat puncte fata de Craiova si FCSB. Sunt lucruri bune si in jurul lor trebuie sa construim.

Nu pot sa cad in capcana asta, in fotbal esti antrenorul ultimului rezultat, lucrurile se schimba repede si sper sa nu fie cazul la noi", a mai spus Edi Iordanescu.