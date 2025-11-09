Meciul este programat în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Claudiu Rotar: ”Nana Antwi nu va juca împotriva FCSB-ului!”

La meciul disputat împotriva campioanei României, sibienii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători din lot, Nana Antwi, fundașul lateral împrumutat chiar de la FCSB.

Fotbalistul ghanez este la al doilea sezon în care evoluează sub formă de împrumut la Hermannstadt. Claudiu Rotar, conducătorul clubului sibian, a anunțat că Nana Antwi nu va evolua nici în meciul din această seară, având în vedere acordul cu FCSB.

”Nana Antwi nu va juca împotriva FCSB-ului indiferent dacă există sau nu o clauză în acest sens. Am stabilit cu FCSB că orice jucător al lor împrumutat la noi nu va evolua în meciurile directe. E normal așa ceva”, a spus Claudiu Rotar, conform digisport.ro.