Anamaria Prodan, cap de afis in presa straina! "Modelul Playboy care a devenit agent de jucatori e gata sa cumpere un club de fotbal!" Ce au scris englezii, rusii si sarbii

Anamaria Prodan a ajuns in presa externa dupa informatia conform careia, ar fi gata sa cumpere clubul de fotbal Hermannstadt.

Hermannstadt este in pericol sa nu ia licenta, iar salvarea clubului ar putea veni din partea Anamariei Prodan.

Impresara a spus recent ca si-ar dori sa patroneze un club din Liga 1, iar informatia a ajuns si in presa din strainatate.

"Modelul Playboy care a devenit agent de jucatori e gata sa cumpere un club de fotbal", au scris englezii de la Daily Star, care au amintit si de relatia profesionala dintre Anamaria Prodan si Adrian Mutu, fostul atacant de la Chelsea.

"Anamaria Prodan este casatorita cu fostul antrenor de la Steaua Bucuresti, Laurentiu Reghecampf, iar legaturile sale cu industria ar putea sa o ajute in cumpararea unui club", a mai scris Daily Star.

Presa din Serbia a tratat si ea subiectul si a notat: "Ea a condus cariera unui fost jucator de la Partizan si nimeni nu ii poate ramane imun", au scris sarbii de la kurir.rs.

"Fostul model Playboy Anamaria Prodan, acum agent de fotbal, si-a exprimat interesul pentru achizitionarea echipei Hermannstadt", scriu si rusii de la sportrbc.ru.

"Posteaza o multime de fotografii in costum de baie pentru sutele de mii de urmaritori pe care ii are pe Instagram. Prodan este considerata cel mai hot agent de fotbal din lume!", au scris si englezii de la The Sun.