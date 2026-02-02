Liverpool, lovitură de proporții în miez de noapte: transfer de 60 de milioane de euro!

Liverpool, lovitură de proporții în miez de noapte: transfer de 60 de milioane de euro! Premier League
Liverpool a realizat primul transfer spectaculos pentru sezonul următor.

Jeremy Jacquet Liverpool Rennes
Jeremy Jacquet, cumpărat de Liverpool de la Rennes pentru 60 de milioane de euro

Liverpool a bătut palma cu Rennes pentru transferul tânărului fundaș central Jeremy Jacquet (20 de ani). Campioana Angliei plătește 60 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga alte 10 milioane din bonusuri, anunță BBC.

Jacquet, internațional U21 al Franței și produs al academiei lui Rennes, se va alătura lui Liverpool abia din vară, la startul sezonului următor.

Deși a strâns mai puțin de 40 de meciuri în Ligue 1, stoperul de 1,90m a atras atenția granzilor din Premier Leauge. Reprezentanții lui Jacquet ar fi purtat negocieri și cu Chelsea în această iarnă, însă francezul a ales în cele din urmă să facă pasul la Liverpool.

Prin transferul lui Jeremy Jacquet, Liverpool pare că se pregătește de plecarea unui alt fundaș central francez. Ibrahima Konate (26 de ani) își încheie contractul la finalul acestui sezon.

  • 19 meciuri a strâns Jeremy Jacquet în acest sezon la Rennes.

VIDEO Liverpool - Newcastle 4-1, în ultima etapă din Premier League (REZUMAT VOYO)

