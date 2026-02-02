În repriza secundă a meciului, zăpada s-a așternut serios pe gazonul de pe Arena Națională, în minutul 90 fiind inclusiv nevoie de o întrerupere pentru a fi curățate tușele.



Florin Tănase, uluit de condițiile de la FCSB - Csikszereda

Florin Tănase, decarul FCSB-ului care a ratat un penalty în prima repriză, s-a arătat uimit de condițiile de pe cel mai mare stadion al țării, al cărui acoperiș retractabil nu mai funcționează de ani buni.



"O victorie foarte importantă, 3 puncte mari pe un teren dificil. Chiar mă gândeam să avem ghinionul ăsta, tocmai azi să ningă atât de tare și să ne încurcăm. Bine că s-a terminat așa, mai avem 6 meciuri și trebuie să o luăm pas cu pas.



La începutul meciului se putea pasa, nu era atât de multă zăpadă. După aceea, în repriza a doua, când vedeam din ce în ce mai multă zăpadă pe teren... e incredibil în 2026 pe un stadion de... cât a costat? Probabil d-aia a costat atât de mult, e decapotabil. Să nu poți să tragi acoperișul de atâția ani e incredibil!



Mă simt bine. N-am mai simțit nimic la gambă. Mă bucur că am putut să merg la Marijana. Doctorul nostru a vorbit cu dânsa și a rezolvat să merg acolo. E bine că am jucat azi, aveam nevoie de minute pentru că avusesem o pauză", a spus Florin Tănase, după FCSB - Csikszereda 1-0.

