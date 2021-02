Gigi Becali a SPUS TOT despre transferul lui Harut: "Am cerut sa nu joace!" Pe ce post va evolua fundasul cumparat de la Botosani si cand ar putea debuta

Transferul lui Denis Harut de la Botosani la FCSB s-a realizat pana la urma!

Desi l-a refuzat pe Gigi Becali in fata la inceputul lunii ianuarie, din cauza ca nu a fost de acord cu propunerea patronului, dupa ce acesta ajunsese la un acord cu Valeriu Iftime, Harut s-a razgandit si merge la FCSB!

Finantatorul ros-albastrilor plateste 661 000 de euro in schimbul jucatorului care a facut unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Pentru a-l transfera, Becali a pus conditie ca Harut sa nu joace in meciul cu Chindia, iar oficialii lui Botosani i-au indeplinit dorinta patronului.

Gigi Becali a vorbit despre transferul facut si a dezvaluit pe ce post va juca Harut in echipa sa, dar si cand ar putea debuta.

"Am pus conditia ca Harut sa nu joace in ultimul meci al lui Botosani. Daca il bagau, nu il mai cumparam. Eu il vreau duminica pe teren.

L-am adus si va juca fundas central. Poate juca si in dreapta, dar baiatul mi-a transmis ca in centru se simte cel mai bine", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

FCSB joaca duminica, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, iar miercuri are derby in optimile Cupa Romaniei cu Dinamo.



In acest sezon, Harut a jucat 20 de meciuri pentru Botosani in toate competitiile si a reusit sa inscrie un gol.