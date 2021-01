EXCLUSIV | "A gresit din punct de vedere fotbalistic!" O noua reactie dupa ce Harut i-a spus 'NU' FCSB-ului! "S-ar putea sa ajunga la CFR sau Craiova"

Denis Harut a fost foarte aproape sa semneze cu echipa lui Gigi Becali in pauza a de iarna.

Desi totul parea aranjat, fundasul de 21 de ani de la Botosani s-a razgandit in ultimul moment din cauza faptului ca i s-a oferit un contract pe 7 ani in conditiile in care initial partile cazusera de acord pentru o intelegere pe 5 ani.

Fostul fotbalist si conducator al Stelei Marcel Puscas a vorbit la emisiunea Ora Exacta in Sport despre decizia luata de Denis Harut.

Puscas considera ca fotbalistul a gresit din punct de vedere sportiv cand nu a mers la FCSB, dar il apreciaza ca nu a tinut cont de bani cand a luat aceasta decizie.

"Din punct de vedere fotbalistic a gresit, dar din punct de vedere al perspectivei, nu a gresit. Intr-adevar, exista riscul ca un contract pe termen lung sa iti blocheze cariera. Faptul ca nu a preferat banii este imbucurator, este de apreciat.

Orice jucator trebuie vandut la un moment dat. Parerea mea e ca ar trebui sa plece de la Botosani in vara. S-ar putea sa ajunga la CFR, la Craiova. A parcurs toate etapele posibile pana la 21 de ani", a spus Marcel Puscas la PRO X.

In acest sezon, Harut a jucat 14 meciuri in Liga 1 pentru echipa lui Marius Croitoru.

Fotbalistul care poate juca atat fundas central cat si fundas dreapta sau stanga a bifat patru selectii in echipa nationala de tineret a Romaniei, pentru care a marcat si un gol.