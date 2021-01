"A facut greseala vietii lui!" Harut, criticat dupa ce a REFUZAT-O pe FCSB! Motivul pentru care transferul fundasului ar fi PICAT

Denis Harut (21 ani) a refuzat-o pe FCSB in ultimul moment, dupa ce a vazut propunerea lui Gigi Becali.

Cele doua contracte propuse de patronul ros-albastrilor, care se intindeau pe o durata de 7 ani in total, l-au facut pe Harut sa se razgandeasca. Fundasul a mers la Bucuresti, dupa ce cele doua cluburi au ajuns la o intelegere, insa a preferat sa se intoarca la Botosani.

Cu toate astea, in presa au aparut zvonuri ca Harut ar regreta deja decizia luata, iar Helmut Duckadam l-a criticat pentru refuz. Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor a declarat ca Harut a facut greseala vietii lui.

"Cred ca a facut greseala vietii lui! In momentul in care ai posibilitatea sa vii la FCSB pe un asemenea salariu, am inteles ca regreta. Asta e. Parerea mea e ca la un moment dat si cei de la FCSB si-au dat seama ca suma este mult prea mare pentru campionatul Romaniei si au renuntat putin!

Eu mai repede cred ca patronul lui FCSB a fost sfatuit sa renunte si probabil de asta l-a speriat cu clauza asta. Eu cred ca pe suma asta nu mai vine, cred ca ce a fost dispus sa ofere nu cred ca mai ofera. Sa dai 650.000 de euro, plus 20%, e o suma imensa, enorma pentru Romania", a spus Helmut Duckadam pentru as.ro.

In acest sezon, Harut a jucat 15 meciuri in tricoul lui Botosani. Fundasul este cotat la un milion de euro conform Transfermarkt.