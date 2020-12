Gigi Becali a inceput curatenia de iarna! Primul fotbalist care va pleca de la FCSB: "La noi si-a facut treaba, dar nu pot sa fac prea multe comentarii despre el!"

Gigi Becali este foarte aproape sa renunte la portarul pe care l-a cumparat de la Poli Iasi in urma cu un an!

FCSB l-a cumparat pe Stefan Tarnovanu de la Poli Iasi in ianuarie, insa Becali a decis sa il lase pe portar sa joace in continuare la echipa ieseana, iar in vara a fost adus sub comanda lui Toni Petrea. Cu toate astea, tanarul portar nu a reusit sa se impuna in fata lui Andrei Vlad si a lui Catalin Straton, motiv pentru care Gigi Becali se gandeste sa il imprumute din nou la fosta echipa, anunta ProSport.

Tarnovanu este dorit de conducerea lui Poli Iasi, dar si de Daniel Pancu, mai ales in contextul in care Poli Iasi este echipa din Liga 1 care a incasat cele mai multe goluri in acest sezon, 31.

"Noi il stim foarte bine pe Stefan, la noi si-a facut treaba, dar nu pot sa fac prea multe comentarii despre el. Insa este clar ca lui ii trebuie un loc unde sa apere. Daca nu va apara, si va sta mult pe bara, se va pierde", a declarat oficialul lui Poli Iasi, Adrian Ambrosie pentru ProSport.

Pentru transferul portarului de 20 de ani, Gigi Becali a platit suma de 200 000 de euro.