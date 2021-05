"Daca vrea sa stea 10 ani, atat va sta!" Clujenii i-au decis soarta lui Edi Iordanescu si anunta investitii mari pentru a intra in grupele Champions League

Antrenorului ii expira contractul cu CFR-istii in aceasta vara.

Dupa ce s-a speculat mult in ultimul timp cu privire la viitorul lui Edi Iordanescu, despre care s-a spus ca este dorit de FCU Craiova, proaspat promovata in Liga 1, patronul clujenilor a lamurit situatia acestuia. Nelutu Varga anunta ca nu se pune probleme ca Iordanescu sa plece si a facut o declaratie in stilul Gigi Becali, prin care il asigura pe antrenor ca poate sa stea si 10 ani la Cluj.

"M-am implicat intotdeauna doar cu sustinere pe partea financiara si rugamintea sa faca performanta. La decizii, antrenorii si cei din conducere sunt cei mai buni si merita tot respectul meu. Au toata increderea mea. Daca vrea sa stea zece ani, atat va sta! Nu se pune problema sa plece.



El a simtit ca nu toti jucatorii sunt implicati suficient si a vrut sa-i motiveze. Acesta a fost substratul declaratiilor sale. Clubul nostru a oferit tuturor antrenorilor conditii cum nu cred ca mai sunt in Romania. Facem efort pentru a le crea cele mai bune conditii. Obiectivul nostru este acela de a ajunge in grupele Champions League. Vom face o infuzie de capital si investitii pentru a ne indeplini acest vis. Va fi un buget mai mare", a spus Nelutu Varga pentru Prosport.