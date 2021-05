EXCLUSIV | "Ar fi nedrept!" Ce spune Muresan despre plecarea lui Iordanescu de la CFR! Anunt despre viitorul echipei: "Planuiesc transferuri importante"

CFR Cluj a castigat marti seara contra lui FC Botosani cu scorul de 1-0 si si-a asigurat titlul de campioana a Romaniei.

Iuliu Muresan, presedinte al lui CFR Cluj intre 2001 si 2018, a vorbit despre viitorul echipei la care a activat timp de 17 ani.

Edi Iordanescu a avut un discurs bizar la finalul meciului si a declarat ca nu stie ce se va intampla la finalul sezonului, insa Muresan este convins ca tehnicianul va ramane in Gruia.

"Nu e cazul sa plece Edi Iordanescu. Ar fi nedrept. Treburile au mers foarte bine si nu are rost sa intervii. Edi a gestionat foarte bine si s-a vazut asta. E o performanta extraordinara pentru el si nu cred ca se pune problema sa nu continue la CFR.

CFR isi va continua hegemonia in fotbalul romanesc, e important pentru cei care manageriala clubul, pentru ca sunt dispusi acum sa faca investitii mai mari. Au o lista de transferuri cu jucatori importanti. Eu cred ca echipa se va intari si va face performanta in continuare.

Nu a fost nicio problema cu Bouhenna. Jucatorii care intra cu 6 luni de contract au dreptul sa semneze cu oricine pe gratis. E definitiv corect, asa e regulamentul. Au libertatea de a alege cu cine semneaza, fara voia clubului de care apartin. Nu e nimic lipsit de etic sau imoral in acest lucru", a spus Iuliu Muresan in direct la Ora exacta in sport, la PRO X.