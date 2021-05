Parca e discursul de adio! "Multumesc patronatului, in iunie mi se termina contractul!" Edi Iordanescu e gata sa plece

Edi Iordanescu a continuat discursul din zona de flash interviuri si in fata stadionului din Botosani.

Edi a tinut sa transmita aceleasi mesaje, insa a lasat de inteles ca sansele ca el sa continue la Cluj sunt mici. Printre altele, Iordanescu i-a multumit patronului Varga pentru sansa de a pregati CFR-ul si pentru cele '8 luni" la club. In niciun moment, Edi nu a facut referire la viitorul echipei sau al sau in legatura cu CFR.

Cele mai importante declaratii date de Iordanescu



"99% e meritul jucatorilor, 1% e meritul nostru, al echipei din spatele echipei. Sunt mandru. Lumea a uitat repede in ce moment am venit, in ce pozitie era echipa. S-a zis ca echipa e consumata, obosita. Daca ascultam, probabil nu mai puteam sa ma bucur in aceasta seara. Nu ma asteptam sa fie un drum lin. Au fost critici si pe parcurs, lumea uita repede. Mi-am atins obiectivele in toate locurile unde am fost, chiar le-am depasit. In pregatirea jocului, care a fost oricum contra cronometru, le-am zis baietilor ca vreau sa fim campioni azi. Pentru mine nu mai exista ziua de maine.

Intr-un astfel de joc, de titlu, orice este posibil. Ii multumesc familiei si lui Dumnezeu, mi-au fost alaturi mereu. Am antrenat 8 luni la CFR, doua luni data trecuta, 6 luni acum. Data trecuta cred ca s-a facut o greseala, a fost un context complex. Am demonstrat aici prin munca pe care am facut-o. Am luat-o mereu de la capat. E un titlu pentru oras, pentru CFR si pentru familia CFR. Le dedicam tuturor titlul si ii felicitam.

N-a fost usor nici pentru mine, pentru staff. Mai am contract pana la mijlocul lunii iunie. Va spun sub cuvant de onoare ca nu stiu ce voi face in continuare. O sa ma asez alaturi de familie dupa ce se termina totul, alaturi de cei din club, o sa vad ce e cel mai bine pentru toata lumea. Ii multumesc si patronatului pentru ca mi-a dat aceasta sansa de a pregati CFR Cluj".