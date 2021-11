BREAKING NEWS! Denis Alibec, out din lotul lui CFR Cluj! Ce l-a enervat pe Petrescu

Denis Alibec (30 ani) se află în centrul scandalului în Gruia, după gestul făcut în timpul meciului cu Academica Clinceni. Atacantul a părăsit banca de rezerve în minutul 70, fără să primească permisiunea tehnicianului, în semn de nemulțumire că nu urma să primească minute de joc. Jucătorul nu a mai revenit de la vestiare, iar ulterior a venit cu o scuză, motivând că a mers la toaletă.

Motivul invocat de Alibec nu a fost suficient de credibil pentru Dan Petrescu, iar tehnicianul a decis să îl excludă din lot pe atacant, anunță GSP. Mai mult, antrenorul nu și-ar mai dori să îl reprimească pe fotbalist la antrenamentele echipei.

Denis Alibec a jucat 17 meciuri în acest sezon pentru CFR Cluj, în toate competițiile, timp în care a reușit să înscrie doar două goluri, unul cu Chindia și unul cu FCSB. Atacantul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar Dan Petrescu nu i-a mai acordat aceleași șanse.

Rezervă în meciul cu Dinamo și accidentat pentru meciul cu FCU, Alibec a mai prins doar 19 minute de joc în partida cu Randers din Conference League, pierdută cu 1-2.

Declarația atacantului

După meciul cu Clinceni, Denis Alibec a fost contactat pentru a vorbi despre incidentul din minutul 70, însă a argumentat că a plecat la toaletă, iar apoi a revenit lângă banca tehnică, în zona gardului, pentru a aștepta finalul meciului.

„Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă”, a spus atacantul pentru ProSport.