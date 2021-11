„Alkmaar poate câștiga Conference League!” Petrescu, supărat pe Alibec după eșecul din Țările de Jos

CFR Cluj a întâlnit-o pe AZ Alkmaar în a patra rundă din grupele Conference League. Elevii lui Dan Petrescu au fost învinși cu 0-2, iar echipa din Gruia este nevoită să câștige meciurile cu Jablonec și Randers pentru a mai putea spera la calificarea în primăvara europeană.

„Am jucat cu cea mai bună echipă din grupă, cu o echipă care poate câștiga acest trofeu. De când sunt eu la CFR, echipa asta mi s-a părut cea mai bună, chiar dacă am jucat cu Sevilla, cu Rennais, cu Celtic. Mi se pare la fel ca Slavia Praga, poate chiar mai buni.

Cred că băieții nu s-au făcut de râs, au început rău, am luat un gol.. dacă era VAR sigur ar fi fost anulat. Am echilbirat jocul, nu au mai avut decât o ocazie. Ne-am grăbit la finalizare. Repriza a doua, pe final, dacă Păun e atent și nu dă pasă acolo, singur cu portarul, iar Ciprian are noroc, în loc de bară să fie gol. De acolo au făcut 2-0. E greu când pierzi două meciuri la rând cu Alkmaar. Eu cred că meritam un egal în aceste două meciuri.

O echipă incredibilă, cu jucători tineri, dar eu zic că nu ne-am făcut de râs. În continuare suntem încă în viață pentru locul doi. Trebuie să câștigăm ambele meciuri. Eu așa ceva nu am văzut, cum se lipea mingea de ei. Fizic am arătat bine, îmi dă speranțe pentru viitor, pentru campionat și meciurile următoare.

Ei acasă așa au bătut toate meciurile, doar cu Eindhoven, au câștigat 6 din 7. Dacă în minutul 88 dai bară, normal că ai un regret. Mai avem șanse, asta e important. Sunt convins că Alkmaar va juca serios ultimele două meciuri, am vorbit și cu antrenorul și mi-a zis că ei joacă să câștige”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

Petrescu: „Alibec mai are de învățat multe”

Jucătorii care au galbeni și sunt nervoși, nu îmi place să îi țin în teren. Alibec a avut un gest în care arbitrul putea să îi dea și roșu. Nu se face așa ceva în Europa, mai ales când e convocat și la echipa națională. Nici la echipa națională nu are voie să facă așa ceva. Din păcate, el mai are de învățat multe. Sper să înțeleagă, el este vârful echipei naționale, este vârful lui CFR.

Sunt avansați, în altă epocă, fotbalul din Olanda e în altă parte, fotbalul din România e în altă parte. Noi vorbim toți, din păcate, foarte puțini muncesc și foarte puțini fac treabă. În România dacă faci nu este bine, trebuie să vorbești mai mult. Eu am zis că Jablonec e echipă bună, dar nimeni nu mă crede. A fost o tragere la sorți total nefericită, cu echipe din Cehia, Olanda și Danemarca. Băieții suferă puțin penru că în campionat nu sunt meciuri atât de grele”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

Clasamentul Grupei D