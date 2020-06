Si-a pictat dragostea pe corp! Un fost fotbalist de la CFR Cluj si-a SURPRINS iubita cu ultimul TATUAJ: tanara a dezvaluit totul | FOTO

Un fost fotbalist de la CFR Cluj si-a surprins iubita intr-un mod placut.

Adrian Rus (26 de ani) este intr-o relatie cu Vladuta Lupau, o tanara cantareata de muzica populara. Fostul fotbalist al CFR-ului si-a tatuat pe brat chipul iubitei, iar Vladuta a pus fotografia pe Insta Story.

Cei doi planuiau sa faca nunta anul acesta, insa pandemia de Covid-19 le-a stricat planurile si au amanat totul pentru 2021.

"...In rochie alba de mireasa... asa trebuia sa fie ziua de azi...", scria tanara la o postare pe Instagram, pe 30 aprilie 2020.

Adrian Rus a facut pasul la CFR Cluj in 2017, cand a fost adus de la rivala Universitatea. Portarul a evoluat in Gruia pana in luna februarie a acestui an, cand intelegerea i-a expirat si nu i-a mai fost prelungita.

Rus este liber de contract in prezent si este evaluat la 100.000 de euro, conform Transfermarkt.