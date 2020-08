BREAKING NEWS: Contra a discutat cu Tucudean, Manea si Anton despre venirea la Dinamo! Ce se intampla cu transferurile

Achim, Janusz Gol, Nemec si Isma Lopez sunt jucatorii pe care Dinamo i-a convins sa semneze in aceasta vara.

Ultimul a ajuns la un acord cu 'cainii' si va fi prezentat in urmatoarele zile.

Contra nu se opreste aici. Antrenorul a recunoscut la prima conferinta de presa de la numirea pe banca lui Dinamo ca schimbarile masive in lot continua. Contra nu si-a ascuns interesul pentru Tucudean, Manea si Paul Anton. Toti 3 au sanse mici sa vina. Tucudean a refuzat propunerea dupa cateva zile de gandire, in timp ce Manea are o situatie dificila in Cipru. Anton inca primeste oferte din strainatate si ar vrea sa continue la un salariu mai mare.

"Au fost discutii cu George Tucudean, cu Manea - nu... Am vorbit, are o situatie mai dificila in Cipru. George a avut probleme in ultimul an, mi-a cerut 2-3 zile de gandire, sa vada daca e in stare fizic, mental sa ne ajute si ne-a raspuns. A zis ca nu vrea sa vina, nu se simte in stare din punct de vedere mental si fizic sa ajunte la reconstructia lui Dinamo. A cazut transferul. Anton are niste oferte, vom vedea ce solutii vom gasi", a spus Contra.