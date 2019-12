BREAKING NEWS: Comentariul lui MM Stoica dupa ce Becali a anuntat in direct LISTA NEAGRA de la FCSB! Ce se intampla cu transferurile dorite de Gigi

Mihai Stoica a revenit la FCSB si a inceput sa lucreze la transferurile pentru iarna.

Becali a pus 13 jucatori pe lista neagra. Stoica spune ca plecarile n-au fost definitivate si ca oricare dintre fotbalistii nominalizati de patron se poate salva. MM anunta ca niciun atacant din Liga 1 nu se afla in atentia FCSB si explica in ce conditii ar putea stelistii sa faca achizitii in ianuarie.

"Nu va veni niciun atacant in situatia in care noi nu vom vinde cel putin unul. Noi avem la momentul actual trei atacanti de careu. Avem, Gnohere, Hora, Tsoumou, din care la meciul cu Iasi nu a fost niciunul titular. In situatia in care va pleca unul dintre ei, e posibil sa aducem, dar Liga 1 e exclus, nu e niciun atacant din Liga 1 care sa ne intereseze. La fundasi, totul totul depinde de cum va arata Marko Momcilovic in perioada de pregatire. La momentul asta, daca discutam de fundasi centrali, avem Planic, Cristea, apoi alte variante: Filip, care e 100%, Momcilovic", a spus MM pentru www.sport.ro si PRO TV.