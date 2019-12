Accidentare STUPIDA! Un jucator important de la Gaz Metan RATEAZA meciul cu FCSB

Gaz Metan nu se poate baza pe Mihai Velisar pentru meciul cu FCSB.

Velisar, international de tineret, are parte de o accidentare stupida. Potrivit Digi Sport, acesta s-a taiat in gresie in timp ce era descult in sala unde jucatorii se refaceau dupa meciul cu Voluntari.

Gaz Metan are probleme in ceea ce priveste jucatorii U-21 eligibili pentru duelul cu FCSB. Denis Olaru nu poate juca pentru ca este suspendat, in timp ce Draghici este accidentat. Cum nici Velisar nu poate evolua, Edi Iordanescu trebuie sa se bazeze pe jucatori de la echipa secunda.

Alte nume importante care nu pot juca vineri seara sunt Marius Constantin si Ely Fernandes. Cei doi au probleme medicale si nu vor fi titularizati.

Etapa a 20-a din Liga 1 se deschide cu duelul dintre FCSB si Gaz Metan, partida care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro de la ora 20:30 vineri seara.