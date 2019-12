Becali spunea ca a DAT LOVITURA si anunta ca-l vinde pe milioane! E marea dezamagire pentru FCSB: "N-am auzit de el 15 minute!" Transferul e ca si picat

Gigi Becali se bucura acum trei luni ca a reusit transferul si era convins ca a dat lovitura.

Cristi Manea (22 de ani) a fost adus de FCSB imprumut de la Apollon Limassol. Becali a fost de acord sa-i dea un salariu de 30 000 de euro pe luna! Patronul FCSB a acceptat in contract o clauza de 2,5 milioane de euro, pe care era sigur ca o va plati vara viitoare: "Achit suma asta si iau pe el 7-8 milioane de la alta echipa".

Manea a juca insa putin din momentul revenirii in Liga 1. In banda dreapta a apararii, Becali a preferat varianta Cretu, fotbalist adus tot in aceasta vara. Manea n-a reusit sa profite nici de absenta fotbalistului adus de la Gaz Metan Medias, care a fost suspendat la Iasi. Becali n-a fost impresionat de evolutia lui.

"De Manea n-am fost multumit. Spuneti-mi ce realizare a avut?! Nu vreau sa-l supar, dar ce realizare a avut? A avut vreuna? Un sfert de ora n-am auzit numele lui pe comentariu! Sa nu se supere, eu spun ce vad!", a spus Becali la PRO X.

Manea a jucat in ultimii doi ani la CFR Cluj, tot sub forma de imprumut. Jucatorul crescut de Hagi la Viitorul a jucat si in Belgia, la Mouscron, insa fara prea mare succes. Manea e cel mai tanar debutant din istoria nationalei Romaniei, iar la Gala Fotbalului Romanesc, de acum doua zile, a fost desemnat fundasul anului! Manea a fost om de baza in nationala U21 a lui Mirel Radoi la Euro 2019 din Italia, unde Romania s-a oprit in semifinale.