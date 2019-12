BOMBA: Revine Cristi Tanase la FCSB? Unde a fost surprins astazi fostul mijlocas al ros-albastrilor

Cristi Tanase ar putea reveni la FCSB.

Fostul mijlocasul al celor de la FCSB, Cristi Tanase (32 de ani), evolueaza in Liga a 2-a din Turcia la Giresunspor unde este coechipier tot cu un fost jucator al ros-albastrilor, Raul Rusescu.

In ultimul meci de campionat disputat de Giresunspor, Cristi Tanase a iesit accidentat dupa 16 minute si va lipsi 3 saptamani de pe teren potrivit medicilor.

Cristi Tanase a ales sa vina in Romania pentru a se recupera, iar astazi a fost surprins la antrenamentul celor de la FCSB, sub comanda lui Bogdan Vintila, potrivit Fanatik.

Tanase a evoluat prima oara la FCSB in 2009, cand a venit de la FC Arges in schimbul a 1,8 milioane de euro. Dupa 6 sezoane, Tanase a plecat in China la Tianjin Teda. Tanase a revenit la FCSB in 2018, dar a plecat din nou dupa doar 6 luni la Eskisehirspor, formatie pentru care a evoluat 4 luni. Cei de la Eskisehrispor au decis sa ii rezilieze contractul, astfel ca a ajuns la Giresunspor, formatie din Liga a 2-a din Turcia.

100 de mii de euro este cota lui Cristi Tanase in acest moment potrivit transfermarkt.com