BREAKING NEWS | Budescu, la un pas de revenirea la FCSB! Becali confirma: "Am vorbit cu el aseara! Cred ca va veni la noi!"

Constantin Budescu ar putea reveni la FCSB. Gigi Becali a anuntat ca a discutat aseara cu mijlocasul, iar acesta i-a cerut o saptamana in care sa isi rezolve situatia cu clubul arab. Budescu a plecat de la Al Shabab dupa ce si-a reziliat unilateral contractul, motiv pentru care sunt anumiti pasi administrativi de urmat.

"Am vorbit cu Budescu aseara. Cred ca va veni la noi. Mi-a zis sa-l las 5-6 zile sa-i zica avocatii ce trebuie sa faca. El si-a reziliat unilateral contractul si trebuie sa discute cu avocatii", a declarat Gigi Becali la ProX.

Ce salariu ii poate oferi FCSB



Mingea este acum in terenul jucatorului. Ajuns la 30 de ani, Budescu spera sa mai prinda un ultim contract avantajos din punct de vedere financiar "in afara", insa daca nu va primi o oferta la nivelul celei din Arabia Saudita, FCSB este o varianta demna de luat in calcul.

In momentul in care a plecat din Romania, FCSB ii oferea un salariu de 25.000 de euro, suma pe care Gigi Becali i-o poate oferi si acum. Mai mult, avand in vedere situatia echipei si a lotului, patronul FCSB ar putea plusa si ar putea urca oferta pana la 30.000 de euro.

La sfarsitul lui iunie 2018, Budescu a semnat pe 3 ani cu Al Shabab, care era antrenata atunci de Marius Sumudica. FCSB s-a ales cu 3 milioane de euro in schimbul sau.