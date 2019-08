ASTRA - FCSB 2-1 | "N-am ce sa le arat si nu urasc FCSB! Si-au facut-o cu mana lor!" Mesajul lui Alibec dupa ce a executat-o pe FCSB si ce i-a spus lui Budescu

Astra Giurgiu 2-1 FCSB. Valentin Gheorghe si Alibec au marcat pentru formatia lui Dan Alexa, in timp ce Oaida a punctat pentru oaspeti.

Denis Alibec: "Nu e razbunare, n-am ce sa le demonstrez" // "I-am spus lui Budescu sa vina la Astra"

"Sunt foarte fericit ca am castigat, dar nu e nicio razbunare. Eu nu am ce sa demonstrez nimanui, stiu ce calitati am si joc pentru mine. Am avut o perioada frumoasa la FCSB, am avut si una rea. Nu am un sentiment de ura pentru aceasta echipa. Ei si-au facut-o cu mana lor, nu le-a dat nimeni antrenorul afara.

Avem la Astra jucatori cu calitate, cu experienta si cred ca putem face o figura frumoasa. Dar nu trebuie sa ne grabim, trebuie sa ne punem la punct fizic si mental. Sezonul abia a inceput.

Nu ma bucur de raul altora, am multi prieteni la FCSB. Eu am avut sanse acolo, am fost si capitan, am jucat si Europa League. Dar cand trebuia sa ma inteleaga, nu s-a intamplat asta.



Speram sa semneze Budi, sa refacem echipa cu care am luat campiontul. El era intre vestiare si nu stia unde sa intre.

L-am vazut doar inainte de meci, nu am vorbit cu el. O sa discut acum. I-am dat deja mesaj, i-am spus sa vina la Astra.



Dupa cum stiti, si cu el s-au comportat destul de urat cei de la FCSB. Cred ca ar alege Astra.

Eu am inceput sa joc iar bine, ma simt bine fizic si mental, nu ma gandesc sa plec dupa ce am dat doua goluri", a spus Denis Alibec.