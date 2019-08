20 de minute ca sa dispari! Gafa care l-a transformat intr-o FANTOMA: "Nu cred ca il mai vedem la FCSB!"

FCSB - Mlada Boleslav din turul 3 preliminar Europa League e in direct la PROTV, joi, 21:30!

FCSB a pierdut si meciul cu Astra, iar esecul de la Giurgiu a pornit de la gafa lui Balasa. Fundasul central a comis o noua greseala dupa cea din partida cu Alashkert si si-a semnat sentinta la FCSB.

Gigi Becali a recunoscut la finalul partidei ca ar fi vrut sa-l schimbe pe Balasa imediat ce a comis greseala de la primul gol al Astrei, iar Helmuth Duckadam este de parere ca stopper-ul nu va mai prinde niciun minut la echipa.

"Eu zic ca suntem intr-o deruta totala. Nu am inceput rau, am avut la 0-0 un penalty. Din pacate, se repeta ce a fost cu ani in urma la Giurgiu. Am mai avut inca un penalty dupa, dar asta nu schimba jocul majoritatii jucatorilor. Avem nevoie de un fundas central. La ce greseli au facut Planic si Balasa, e nevoie de un transfer. Pe Balasa nu cred ca o sa il mai vedem", a declarat Helmuth Duchadam la DigiSport.