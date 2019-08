"Am sunat la pauza sa-l cumpar! E mai bun ca toti!" EXCLUSIV! Care e ultimul jucator pe care Becali vrea sa-l aduca la FCSB

Sport.ro a aflat care e ultimul jucator pe care il vrea Becali!

Gigi Becali a anuntat dupa partida cu Astra al 12-lea transfer din aceasta vara: un fundas central!

"Am luat un fundas central la pauza, vedem maine. Sa vedem ce raspuns da conducerea. Nu de la Hagi. Nu l-am luat. E mai bun ca ai nostri, noi nu avem fundasi centrali" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Desi a negat initial, din informatiile www.sport.ro jucatorul despre care vorbea Becali este Andrei Miron de la FC Botosani! Jucatorul de 25 de ani are 1.89 si 80 de kilograme si evolueaza pentru Botosani din 2015. El este evaluat de transfermarkt la 800.000 de euro!

Miron a fost titular in toate meciurile din Liga 1 din acest sezon si a marcat in victoria cu 4-1 in fata celor de la FC Voluntari. In sezonul precedent, Miron a fost titular in 35 din 36 de partide.