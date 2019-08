ASTRA - FCSB 2-1 | Dan Alexa i-a dat directa si croseu lui Becali: "El nu vrea barbati la FCSB, vrea supusi! Nu ma intereseaza sa antrenez acolo! Sa fie sanatos!"

Astra Giurgiu a invins cu 2-1 FCSB in ultimul meci al etapei a 4-a. Valentin Gheorghe si Alibec au marcat pentru gazde, iar Oaida pentru oaspeti.

Dan Alexa: "Becali nu vrea barbati, vrea supusi! Nu am ce cauta acolo"

"A fost o victorie meritata, am controlat jocul din punct de vedere tactic. Stiam posibilitatile pe care ni le aduce jocul in momentul in care FCSB era obligata sa atace. E o victorie importanta, o victorie care trebuie sa ne dea incredere. Ii felicit pe baieti pentru jocul facut, unul dintre cele mai bune din acest debut de campionat.

Alibec este unul dintre cei mai buni jucatori ai campionatului. Fara sa jignesc pe cineva, chiar cel mai bun. S-a maturizat, se antreneaza bine, e un fotbalist providential in acest moment. Denis este un fotbalist pe care eu il vad intr-un campionat puternic. M-as bucura sa aiba un sezon exceptional si sa poata pleca. El trebuia sa fie titular incontestabil si la nationala.

Am fost foarte deranjat de acele declaratii ale domnului Becali, sub nicio forma nu trebuia sa spuna asa ceva. Dar din punctul meu de vedere, domnul Becali e unul dintre patronii care ajuta fotbalul romanesc. El cumpara jucatori. Face bine si pentru alti oameni. Nu vreau sa spun mai multe, asa, ca sa-i dau o lectie de smerenie. Nu e vorba de iertare...

Daca el a spus ca unul care nu e barbat nu are ce cauta la FCSB...eu cred ca el nu cauta barbati. El vrea oameni supusi! Pacat de jucatorii de la FCSB, ca sunt cam cei mai buni din Romania. Dar dansul e patron si el hotaraste. Eu nu as accepta sa merg acolo. Si nu e vorba de orgoliu!

Eu acum doua saptamani mi-am dat demisia. Domnul Niculae m-a intors si tin sa ii multumesc. Ca sa colaborez cu domnul Becali...eu am mai spus-o: pentru mine barbatia nu este sa sar cu picioarele pe o femeie. Eu nu as accepta niciun compromis in relatia cu el, iar in acest moment nu ai cum sa nu faci compromisuri cu el.



Sa fie sanatos, ii urez bafta in Europa, pentru ca e unul dintre patronii care baga bani", a spus Dan Alexa dupa Astra 2-1 FCSB.