Vestea pe care Gigi Becali nu voia sa o auda! Niculae l-a convins pe Budescu sa semneze! "Mi-a spus ca daca ii dau banii in doua parti, accepta!"

Budescu este unul dintre cei mai buni jucatori din generatia sa, iar patronul Astrei isi doreste ca mijlocasul sa continue la echipa din Giurgiu.

In ultimul meci din campionat jucat de catre Astra, scor 1-1, cu Universitatea Craiova, Budescu a iesit din nou in evidenta si a oferit o pasa decisiva. Constantin Budescu este pe lista de cumparaturi a lui Gigi Becali, iar patronul Astrei, Ioan Niculae, a vorbit despre situatia internationalului roman.

"Am fost acum cateva zile la un antrenament si am vorbit cu Budescu. I-am propus un contract pe un an si jumatate sau pe doi ani, dar pana la urma il facem pe cat vrea el. Mi-a spus ca daca ii dau banii in doua parti, accepta propunerea mea.

Nu ma intereseaza ce a spus Gigi Becali, ca il vrea si el liber de contract. Eu nu ma apuc sa comentez ceea ce spune Gigi. Eu va spun doar ceea ce ma priveste pe mine. Eu sunt bucuros ca Budi mi-a spus ca accepta sa continue la Astra, iar acum urmeaza sa facem actele. Astept sa facem actele.

I-am mai spus ca il las sa plece la orice ora imi vine cu o oferta avantajoasa pentru el. Vreau sa va mai spun ca dupa ce Budi se va lasa de fotbal eu il astept in conducerea clubului. Este un baiat care ma poate ajuta la Astra si dupa ce termina cu cariera de jucator", a spus Niculae pentru ProSport.

In cele 13 meciuri jucate de Budescu pentru Astra in acest sezon, mijlocasul a reusit sa inscrie 6 goluri si a oferit 8 pase decisive.