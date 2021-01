BREAKING NEWS! Petrolul, gata sa dea MAREA LOVITURA pe piata transferurilor! Ploiestenii il vor pe Budescu de la Astra. In ce conditii se va face mutarea

Sunt sanse mari ca Budescu sa paraseasca Astra Giurgiu la finalul sezonului.

Mijlocasului de 31 de ani ii expira in iunie contractul cu echipa lui Ioan Niculae si se pare ca este hotarat sa paraseasca echipa giurgiuveana.

Desi FCSB insista pentru transferul sau, Budescu ar putea ajunge in cele din urma la Petrolul Ploiesti, anunta ProSport.

Conform sursei citate, Budescu le-a spus conducatorilor echipei de pe 'Ilie Oana' ca, in cazul in care vor promova in prima liga la finalul acestui sezon, se va intoarce la Ploiesti.

Petrolul Ploiesti este echipa care l-a crescut pe Budescu, inainte ca acesta sa plece la Astra in februarie 2011 din postura de jucator liber de contract.

Dupa cinci ani petrecuti la Giurgiu, Budescu a plecat in China la Dalian Yifang de la care s-a intors la Giurgiu in ianuarie 2017.

La finalul sezonului 2016-2017 mijlocasul ofensiv a semnat cu FCSB, care dupa numai un an l-a vandut in Arabia Saudita la Al Shabab in schimbul sumei de 2.5 milioane de euro.

Fotbalistul care a strans si 15 selectii in nationala Romaniei marcand 5 goluri nu s-a adaptat insa foarte bine in Arabia Saudita si in august 2019 a revenit la Astra.