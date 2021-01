Vrea cu orice pret sa plece de la Astra?! Budescu vrea si la FCSB, dar si langa Alibec! "Poate o sa jucam din nou impreuna" 

Constantin Budescu mai are 5 luni de contract cu Astra.

Viitorul atacantul este incert, neavand nicio oferta de prelungire a contractului din partea sefilor de la Astra. Gigi Becali i-a transmis ca si-l doreste la FCSB, insa cele doua cluburi nu au ajuns la niciun acord.

Budescu a declarat ca i-ar placea sa ajunga la FCSB, dar in acelasi timp a spus ca vrea sa joace alaturi de Alibec, pe care l-a mai avut coechipier la Astra si la FCSB.

"Vorbesc cu Alibec, am vorbit si acum dupa meci, am vazut ca s-a accidentat si am vrut sa aflu ce s-a intamplat. I se simte lipsa, era golgheterul echipei, dar ma bucur pentru el ca a plecat in Turcia si acum a marcat.

Tot timpul vreau sa joc alaturi de el, ne intelegem foarte bine si, poate pe viitor, de ce nu, o sa avem sansa sa jucam din nou impreuna. Ma bucur ca a venit Dan Petrescu la echipa, cred ca pot termina intre primele 10 echipe.

Cu domnul Niculae am vorbit inainte sa incepem campionatul, mi-a spus cateva lucruri, dar nu am ajuns la nimic deocamdata. Cu domnul Gigi Becali la fel, mi-a spus ca ma vrea la FCSB, dar trebuie sa vorbeasca cu cei de la Astra. Daca ei se inteleg, probabil ca o sa merg. Dar, din ce am inteles, este foarte greu, pentru ca domnul Niculae nu vrea sa ma lase.

Nu e numai dupa mine, mai am contract 5 luni. Pot semna cu orice echipa, dar daca o sa semnez si nu ma lasa sa plec, probabil o sa stau pe aici si n-o sa joc. Vom vedea. N-am probleme sa joc '9 fals', ma simt bine, am mai jucat si aici. M-as descurca, chiar faceam o gluma cu baietii ca pot juca linistit de la mijloc in sus", a declarat Constantin Budescu, potrivit Looksport.