BREAKING NEWS: Becali a facut OFERTA pentru noul sau favorit din Liga 1: "Am discutat, am zis ca ajung la 1 milion!" Primii doi jucatori de pe lista lui Gigi in 2020

Becali l-a vazut in numai cateva meciuri, dar n-a fost nevoie de mai mult.

Patronul FCSB e convins ca Andrei Chindris poate fi o super lovitura pentru viitor. Fundasul de 20 de ani e prioritatea lui Becali in acest moment, alaturi de Adrian Petre de la Esbjerg. Pentru Chindris, titular la tineret, Becali a oferit 800 000 de euro.

"Abia astept meciul de la tineret, vreau sa-i vad! Am vorbit cu Iftime. I-am zis ca-l iau pe Chindris, dar sa nu joace cu mine in play-off. Am glumit! Nu s-a prins. I-am zis ca-i dau 800 000 de euro pe Chindris! Ma mai gandesc daca-i dau un milion de euro! Pe Petre... Am zis ca-mi place Gnohere, dar nu e ce vreau eu. E bun, imi place, dar vreau altceva. Gnohere e bun, da goluri, daca am oferta, il dau. FCSB e masina de fotbal, dar ii trebuie atacant. Fara el ce sa fac? Cu Hora, sa ma ierte. Am zis ca am dat lovitura. In loc sa creasca, a scazut. Asta-i adevarul, ce sa fac", a spus Becali la PRO X.