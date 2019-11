"Astept sa ma sune, telefonul e deschis!" Cale libera spre FCSB? Jucatorul pe care Becali il vede inlocuitorul lui Man a vorbit despre un transfer la ros-albastri

Una dintre tintele lui Becali a vorbit despre interesul patronului de la FCSB de a-l aduce la club.

Adrian Petre (21 de ani) a ajuns la Esbjerg, in campionatul din Danemarca si este unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei daneze. Atacantul nationalei lui Radoi vrea sa faca urmatorul pas in cariera si sa prinda un transfer intr-un campionat mai puternic. Adrian Petre a vorbit si despre interesul celor de la FCSB pentru el.

Adrian Petre a fost convocat de selectionerul Mirel Radoi pentru dubla pe care nationala U 21 o va disputa cu Finlanda si Irlanda de Nord.

"E destul de complicat, pentru ca suntem pe penultimul loc, avem un sezon foarte prost pana acum, dar mai avem inca zece meciuri in care putem strange puncte. Obiectivul nostru e salvarea de la retrogradare si speram sa reusim. Va fi greu, dar vom dat tot ce e mai bun din noi", a spus Adrian Petre la sosirea pe Aeroportul Otopeni.

Adrian Petre: "Ma gandesc la un transfer!"



Atacantul celor de la Esbjerg, a dezvaluit ca isi doreste sa se transfere, dar nu este prea incantat de a reveni in Romania.

"Ma gandesc la un transfer va dati seama dar nu stiu cat de mult imi doresc un transfer in tara. Vom vedea ce va fi in vara viitoare. Daca e ceva, telefonul meu e deschis, ma poate suna si vom vedea. M-as intoarce daca as avea stabilitate, asta e cel mai important lucru. Daca totul este stabil si totul este pregatit asa cum trebuie, eu zic ca niciun jucator nu va avea probleme de adaptare si eu cred ca va fi usor sa te intorci in tara. Nu pot sa zic acum o echipa care sa aiba aceasta stabilitate din toate punctele de vedere, dar sunt multe echipe din tara in care poti sa iti dovedesti valoarea si poti sa cresti.

Nu prea m-as intoarce in tara in momentul actual, din moment ce am reusit sa prind un transfer afara. Vreau sa continui cat de mult pot afara", a mai spus Adrian Petre