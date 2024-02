Vești proaste pentru Liverpool! Ce a spus Jurgen Klopp după victoria ”cormoranilor”

La finalul meciului, elevii lui Jurgen Klopp au câștigat cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte, esențiale în lupta din acest sezon pentru titlul din Premier League.

Antrenorul ”cormoranilor” a vorbit după meci despre Trent Alexander-Arnold, fundașul dreapta al lui Liverpool care a revenit la finalul lui ianuarie dintr-o accidentare care l-a ținut pe bară 20 de zile.

”A simțit o durere în aceeași zonă, în genunchiul stâng. Nimic foarte rău, dar a simțit din nou și trebuie să vedem. Vom analiza situația. A trebuit să avem grijă și să-l scoatem”, a spus Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

