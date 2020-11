Neagoe, suparat foc dupa ce Astra n-a primit penalty! Antrenorul rade de dinamovisti: "Au transferat de la City, dar n-au dat un sut pe poarta!"

Meciul restant din Liga 1 dintre Dinamo si Astra s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Cele doua echipe raman pe ultimele locuri din clasament. Astra a deschis scorul in minutul 47, dar Gueye a egalat pentru Dinamo printr-o executie spectaculoasa 9 minute mai tarziu.

Andrei Chivulete nu a acordat penalty la faultul lui Abdoulaye Ba asupra atacantului Astrei, Shlomi Azulay, iar oficialii giurgiuvenilor au reactionat imediat dupa partida.

"Cel mai tare m-a suparat ca nu am reusit sa castigam. Baietii au facut un efort fantastic, am jucat cu o echipa buna, laudata dupa perioada de transferuri, cand au transferat de la Manchester City si Villareal, iar in prima repriza nu au dat un sut pe poarta.

Un copil pe care l-am debutat azi a facut-o bine, e un portar de viitor, bravo lui pentru ca a dat incredere echipei. Baietii au fost felicitati, inclusiv Budescu, un jucator foarte valoros, care a facut un efort fantastic.

Ma supara penalty-ul, dar mai suparat sunt ca am primit gol. Nu trebuia sa ne speriem, puteam sa mai marcam. Dar penalty-ul clar nu ni s-a acordat, acum nu stiu daca Chivulete a vazut sau nu, dar noi am pierdut doua puncte azi, pentru ca probabil am fi reusit sa marcam din penalty.

Obiectivul e sa castigam toate meciurile. Daca va spun ca vreau sa castig campionatul, o sa radeti. Sa vedem daca putem sa castigam toate meciurile. Probabil cu VAR ni se dadea acel penalty, iar Budescu reusea sa inscrie", a declarat Eugen Neagoe dupa partida.