BREAKING NEWS | "99% voi juca la FCSB!" Becali e pe punctul de a rezolva cel mai important transfer! Jucatorul a confirmat: "Ma urc in masina si am plecat!"

FCSB a transferat un fundas stanga.

Dupa infrangerea de ieri in fata celor de la FC Botosani, Becali a inaintat discutiile pentru fundasul stanga de la Poli Iasi, Ionut Pantiru. Patronul celor de la FCSB a declarat ca trasnferul lui Pantiru a intrat in linie dreapta.

"Da, il iau pe Pantiru", a spus Becali pentru Mediafax

Transferul a fost confirmat si de Pantiru care a declarat ca 99% la suta va juca la FCSB.

"Da, am vorbit cu impresarul meu, am vorbit si cu Gigi Becali, care mi-a spus ca ma vrea. Astept ok-ul clubului, ma urc in masina si am plecat la Bucuresti. In proportie de 99 la suta cred ca voi juca la FCSB. Sunt incantat, ma bucur mult ca voi juca la cea mai buna echipa din Romania", a declarat Pantiru pentru Prosport.

Ionut Pantiru (23 de ani) a fost adus de Flavius Stoican la Poli si este cotat la 400.000 de euro pe transfermarkt.com

Kamil Bilinski ar putea veni si el la FCSB

Gigi Becali a declarat ca vrea sa transfere 3 jucatori printre care si un atacant, iar din spusele patronului de la FCSB, Kamil Bilinski ar fi cel care ar putea ajunge la FCSB.

"Vreau repede 3 jucatori! Un atacant, de exemplu. Vine azi sau maine un polonez. Fundasi: stanga, dreapta, o sa aduc din Romania. Stiu care sunt. E unul pe care-l vreau de mult. De polonez nu stiu, mi l-a propus cineva. A trebuit sa-l ia Gaz Metan. L-a refuzat, il iau eu. Are vreo 30 de ani. Lasa, ba, ca-l iau eu. Bilinski a jucat la Dinamo? Cand a jucat la Dinamo asta? E polonez? E posibil sa fie asta. A jucat la Dinamo? Asta sa fie", a spus Becali la PRO X.