A venit VERDICTUL medicilor in cazul lui Man! OUT din meciurile care pot decide sezonul pentru FCSB! Cat sta pe margine

Dennis Man n-a rezistat nici macar un sfert de ora pe teren la meciul cu FC Botosani, de ieri.

Man a simtit o intepatura la coapsa piciorului stang. S-a intins pe gazon si a cerut ajutorul medicilor. N-a mai putut continua. Man a parasit terenul in lacrimi, cu ajutorul oamenilor din staff.

Atacantul a aflat azi primul verdict al medicilor. Conform Fanatik, Man are ruptura musculara si va lipsi de pe teren cel putin o luna si jumatate! Practic, jucatorul de la transferul caruia Becali asteapta zeci de milioane de euro va lipsi in cele mai importante jocuri ale sezonului. Man nu va fi prezent pe teren in partidele care care stabilesc daca FCSB intra sau nu in grupele Europa League.

Cel mai devreme, Man poate reveni la jumatatea lui septembrie, fix in prima etapa etapa a fazei grupelor, acolo unde stelistii viseaza sa ajunga.