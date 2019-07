GENIAL! A batut FCSB dupa ce NEVASTA l-a inscris la scoala: "Mi-a zis ca plec sa ma fac antrenor, vedea ca ma uit toata ziua la meciuri!"

Marius Croitoru e omul momentului in Liga 1 dupa victoria in fata FCSB.

E prima din istorie pentru Botosani in fata stelistilor. Croitoru a dezvaluit un detaliu incredibil despre modul in care a inceput drumul spre banca tehnica. Sotia l-a inscris fara stirea lui la cursurile Scolii de Antrenori din Chisinau. :)

"Sotia m-a inscris fara sa stiu. Mi-a zis doar ca m-a inscris la scoala, ca ma duc la Chisinau. Tot ce fac, fac pentru ea si pentru copiii mei. A vazut ca sunt preocupat, ca am caiete, ca ma uit mereu la fotbal si mi-a facut aceasta surpriza", a spus Croitoru.

Ce a mai declarat antrenorul Botosaniului la conferinta de presa de dupa 2-0 cu FCSB:



"Am vorbit 95 de minute, am tipat, imi cer scuze pentru vocea mea. Am jucat impotriva celei mai bune echipe din Romania. Le-am zis din prima zi sa aiba incredere in ei pentru ca putem sa facem lucruri importante impreuna. Trebuie sa ridicam nivelul. Nu e nimic castigat, e abia inceput de drum. La final vom fi fericiti daca jucatorii vor respecta ce le cer eu. Nu-mi place sa stau pe banca, imi place sa fiu aproape de jucatori, sa pot sa vorbesc, sa se stabileasca o legatura intre mine si jucatori. Azi, am profitat de oboseala lor. Mi-am dorit sa joace cu prima echipa, noi n-avem teama de nimeni. Pe teren e o lupta. Respectam adversarul in afara terenului, nu si pe teren.

Soiledis a demonstrat ca e intr-adevar unul dintre cei mai buni din Romania. Pentru mine, e cel mai bun. Nu e la indemana oricarui jucator sa joace la Olympiakos si la AEK Atena, credeti-ma. Avem scouting bun. Am urmat aceleasi principii ca domnii care au fost inaintea mea. Noi vrem sa aducem jucatori aflati pe o panta descendenta, dar cu un istoric bun.

Ongenda e un geniu, a demonstrat asta si azi. Cariera lui era la pamant cand a venit aici. Daca o tine tot asa, va avea sansa de a reveni. A fost o discutie cu o echipa din prima liga belgiana. Ma voi opune sa plece. Cu Soiledis e alta situatia. Nu ma voi opune, i-am promis asta chiar de la startul pregatirilor, indiferent de suma pe care o vom primi in schimbul sau!"