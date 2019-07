BREAKING NEWS: "MM si-a dat demisia aseara, a zis ca e demnitatea lui in joc!" Raspunsul lui Becali si ce CUTREMUR vine la FCSB

FCSB se transforma total dupa infrangerea cu Botosani!

Becali s-a luat de MM. Directorul sportiv a vrut sa renunte la post, insa Becali l-a oprit. "E vina lui pentru ce se intampla" - spune Becali. E posibila si schimbarea lui Andone, insa patronul FCSB spune ca va lua decizia intr-o saptamana.

"Explicatie nu pot sa dau. Daca Man s-a accidentat muscular, nu mai am ve explicatii sa dau. Daca Vina si Oaida au fost cei mai buni de pe teren, inseamna ca tot ce-a fost la noi e din cauza antrenorilor si a preparatorului fizic. Tot staff-ul e de vina, si doctorul! Asta e ceea ce cred eu! E posibil sa schimb tot staff-ul! E posibil si asta! Dar nu ma gandesc, e posibil. E posibil orice. Dupa toate analizele, e posibil orice. Asa ceva... sa intri pe teren ca si cum te-ai plimba in parc... nu e in regula. Acum se face analiza.

Azi, maine, acum le iau. Si jucatori, si... tot! Jucatori nu mai cumpar. 100% Bogdan Andone nu va fi schimbat. Concluzia o s-o tragem dupa o saptamana, doua. Analiza dureaza mai mult. Nu mai dau bani pe jucatori, gata. Aducem numai jucatori liberi. Ce sa fac? Imi garanteaza cineva ca intru in grupe? Nu! Ma protejez!



Mihai Stoica e vinovatul numarul 1. El e acolo, el e omul meu, mana dreapta. Daca se intampla ce s-a intamplat, el e primul vinovat. Ce-a pazit acolo! S-a suparat. Are demnitate, vrea sa-si dea demisia. Nu-i vorba de demisie aici, e prietenul meu. Prietenii se apara intre ei si se protejeaza. El e prietenul meu si il protejez.

Mi-a zis ca e demnitatea lui in joc, el e vinovatul si vrea sa plece. Nu pleaca nicaieri. Daca e vinovat unul dintre prieteni nu pleaca acasa. O sa mai angajez oameni care se vor ocupa. Mai sunt oameni care studiaza, citesc, vor sa ma ajute fara bani. O sa vedeti ca o sa fac lucruri. Nu-i cunoasteti, o sa vedeti", a spus Becali la PRO X.