Borcea si-a luat limuzina ca Becali de 200.000 euro, dar vrea s-o schimbe: "Ma ia ameteala in ea!" Cate masini a avut pana acum

Cristi Borcea si-a luat masina ca a lui Gigi Becali, fostul sau nas.

Borcea si-a luat limuzina Maybach de 200.000 de euro, insa nu ii place. Fostul actionar de la Dinamo spune ca ameteste la bordul limuzinei produse de Mercedes.



"Eu am avut extrem de multe masini de la Audi, care raman preferatele mele. Am avut si BMW inainte, am si Mercedes, dar cel mai bine ma simt in A8-ul meu. In Maybach ma ia cu ameteala, pe cuvant! Nu-mi place, nu ma simt foarte bine”, a marturisit deunazi Borcea pentru Libertatea.

Fiul lui Borcea, Patrick, conduce un Porsche Panamera de ultima generatie si ii alege masinile tatalui sau.

"<<Uite, tati, asta e cool, asta e buna! Si-asa mai departe>>. Eu m-am obisnuit in genul de masini in care am tot mers in ultimii ani, sa am confort, dar fara sa fie nava spatiala. Cate masini am avut in viata? Hmm, habar n-am, cred ca peste 20. Pana la urma, in ciuda faimei si-a confortului, sunt niste obiecte, a comentat ex-dinamovistul. Eu sunt pe genul clasic, tocmai de aceea am ramas fanul Radio Romantic sau al muzicii blues ori Frank Sinatra. Tocmai de aceea imi plac si masinile cu care am fost obisnuit de mai multa vreme" a mai spus afaceristul.