Cadou de eliberare? Borcea si-a luat limuzina de 200.000 de euro! Cum arata dupa 4 ani de inchisoare. FOTO

Cristi Borcea a iesit de la inchisoare si a sarbatorit cu o masina noua.

Dupa 4 ani de inchisoare, Borcea pare ca a scapat de probleme. A fost achitat in dosarul de mita pentru judecatoarea Terceanu si a sarbatorit prin achizitia unui Maybach S560 nou in valoare de 200.000 de euro. Si "nasul" Gigi Becali are unul, insa versiunea veche. Borcea a fost surprins cand iesea din salonul de infrumusetare al fostei sotii, Mihaela, scrie Cancan.

Borcea a executat 4 ani de inchisoare in Dosarul Transferurilor si asteapta acum eliberarea conditionata. El a primit liber de Paste.

Sursa foto: Cancan