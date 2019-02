3 pentru dream team-ul de MILIOANE al lui Becali! Cine sunt pustii pe care a pus ochii

Becali discuta pentru 3 jucatori din nationala de tineret.

Dupa ce a avansat cu negocierile pentru Pascanu, Becali mai vrea doi fotbalisti de la U21. A fost impresionat de mijlocasul Oaida de la Botosani si chiar l-a sunat pe patronul moldovenilor, Iftime, pentru a se interesa in ce conditii il poate aduce. Conform Gazetei Sporturilor, Becali n-a renuntat nici la Darius Olaru, un fotbalist pe care l-a vrut si vara trecuta. Pentru Olaru, Becali avea o intelegere cu Gaz Metan.

Il putea lua cu 200 000 de euro acum un an, dar s-a razgandit in ultima clipa. Acum pretul mijlocasului ofensiv e de cel putin jumatate de milion. Recent, s-a scris ca Olaru ar avea mai multi scouteri de la cluburi importante pe urmele sale, unul dintre ei chiar de la Borussia Dortmund. Gaz Metan asteapta acum finalul sezonului pentru a-l lasa pe Olaru sa plece. Sefii de la Medias sunt siguri ca pot da lovitura cu fotbalistul de 20 de ani, care a prins deja aproape 80 de meciuri in Liga 1.