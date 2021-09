Bonetti, avertisment pentru FCSB: „Clasamentul nu arată valoarea echipei”

FCSB și Dinamo se vor întâlni în a opta etapă din Liga 1, în primul derby din sezonul 2021-2022, duminică, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Dario Bonetti susține că locurile 8 și 14, pozițiile pe care se află cele două echipe după șapte etape, nu reflectă valoarea reală a jocului.

„Este o partidă foarte importantă, diferită față de toate celelalte, chiar dacă sunt tot trei puncte. Ne pregătim să dăm ce e mai bun. Și FCSB a avut multe schimbări în cadrul echipei, va fi un meci de văzut.

Vom întâlni un adversar puternic, în clasament nu este oglindită valoarea reală a adverarului. Consider că și noi suntem în aceeași situație, clasamentul nu arată valoarea echipei și unde puteam fi cu câteva puncte în plus. Dar acesta este fotbalul, fiecare meci are o istorie diferită.

Vedem ce va fi mâine, noi vom încerca să scriem încă o pagină importantă în istoria clubului nostru”, a declarat Dario Bonetti la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

Înainte de meciul cu echipa pregătită de Edi Iordănescu, Iuliu Mureșan i-a adus antrenorului italian opt jucători. Astfel, la clubul din Ștefan cel Mare au sosit: Plamen Iliev (29 ani), Constantin Nica (28 ani), Răzvan Popa (24 ani), Cosmin Matei (29 ani), Cătălin Itu (21 ani), Gabriel Torje, (31 ani), Mirko Ivanovski (31 ani) și Cătălin Țîră (27 ani), iar Bonetti a mărturisit că unii dintre ei vor juca în meciul cu FCSB.

Bonetti: „Avem o echipă care are calitate din punct de vedere individual”



„Pentru a avea rezultate și pentru a-ți atinge obiectivele ai nevoie de jucători de calitate, de organizare și disponibilitatea lor de a se sacrfica pentru un proiect.

Avem o echipă care are calitate din punct de vedere individual. E adevărat că vor fi și jucători din primul minut, iar acesta va fi primul meci al sezonului pentru ei. Deci, nu ne așteptăm să vedem din partea lor 100%, dar vor aduce un plus de calitate și se va vedea în desfășurarea jocului.

În mod sigur unii dintre ei vor juca, dar alții nu. Încă nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic, mai ales pentru un meci foarte important ca acesta”, a dezvăluit Dario Bonetti.

Clasamentul Ligii 1 după șapte etape: