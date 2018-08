BOMBA! Talpan a cerut EXECUTAREA SILITA a lui Gigi Becali! Un nou proces intre juristul CSA si patronul FCSB

Florin Talpan e cel mai mare cosmar al lui Gigi Becali.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Juristul CSA deschide un nou proces cu Gigi Becali. Talpan l-a dat in judecata pe Becali pentru jigniri si a avut castig de cauza. Initial a primit daune de 3000 de euro, insa ofiterul a facut apel, iar suma a crescut considerabil: 30.000 de euro. Becali nu i-a platit insa nici pana acum banii, astfel ca Talpan a trecut la pasul urmator: a depus acte la tribunal pentru executarea silita a lui Gigi Becali, scrie Cancan!

Conturile lui Becali pot fi executate, iar daca acestea nu exista, statul poate pune sechestru pe bunurile patronului FCSB.

Florin Talpan a anuntat ieri ca a depus la UEFA 4 KG prin care cere execluderea FCSB din Europa si atribuirea palmaresului catre CSA Steaua. Talpan a reclamat si FRF, dupa refuzul acesteia de a primi echipa CSA in prima liga.

Ce a cerut Talpan in notificarea trimisa la UEFA

In notificarea trimisa la UEFA, Steaua, prin Talpan, a solicitat urmatoarele:

corectarea palmaresului celor de la FC Fcsb.

trecerea palmaresului Stelei in dreptul clubului nostru.

excluderea FC Fcsb din toate competitiile europene.

dezafilierea FC Fcsb.

promovarea Stelei in prima liga, acolo unde ii este locul, loc care i-a fost furat.

„Va cerem sa rectificati informatiile de pe site-ul dumneavoastra astfel incat sa fie o deosebire clara intre CSA Steaua, care detine performante impresionante, precum Cupa Campionilor din 1986 si Supercupa Europei din 1987, si SC FC FCSB SA, o echipa infiintata in 2004 si care, intr-o maniera ilegala si inselatoare, v-a notificat si informat pentru a crea confuzie, cu scopul evident de a insela suporterii fotbalului din intreaga lume si, in particular, pe cei ai CSA Steaua.“