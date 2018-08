ULTIMA ORA | Gigi Becali negociaza cu un fost fundas al lui Dinamo! Rasturnare de situatie: Jubal nu mai vine la FCSB!

Gigi Becali a anuntat la inceptul saptamanii ca in doar cateva zile Dica va avea la antrenamente un nou fundas central. Jubal, fost coleg cu Neymar la Santos, este fotbalistul asteptat la FCSB, insa se pare ca sansele acestuia de a mai ajunge in Liga 1 sunt extrem de mici.

Negocierile cu fundasul sud-american au intrat in impas, iar FCSB s-a reorientat rapid, informeaza DigiSport. Gigi Becali a reluat discutiile cu Ante Puljic, fost fotbalist la Dinamo in sezonul 2015-2016.

Puljic s-a mai aflat pe lista lui Becali in doua randuri pana acum, dar in niciuna dintre aceste ocazii negocierile nu s-au concretizat. Ante Puljic, in varsta de 30 de ani, a jucat in cariera la Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Dinamo Bucuresti si Tom Tomsk.