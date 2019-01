"Cu Neubert nu rezisti psihic mai mult de doua sezoane! Era mult peste ce se facea la Southampton" Gardos, despre "armata" de la FCSB

Florin Gardos spune ca nu a mai trait nicaieri antrenamentele lui Neubert de la FCSB

Gardos spune ca antrenamentele spartane ale lui Thomas Neubert au contribuit foarte mult la performantele Stelei in mandatul lui Laurentiu Reghecampf.

"Am simtit forta mai ales in meciurile cu Ajax. Prin minutul 70, ma loveam umar in umar cu adversarii si simteam ca sunt mult mai puternic decat ei. Nu am mai fost in viata mea cum am fost in acea perioada si cred ca nu o sa mai fiu niciodata la acel nivel fizic", spune fundasul lui Poli Iasi intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Gardos povesteste ca antrenamentele erau atat de dure incat fotbalistilor le era greu sa reziste mental la pregatirea de "armata" a preparatorului fizic.

"Cred ca la Southampton nu s-a lucrat nici la 80% din ce faceam cu Tommy la Steaua. Era totul mult mai intens decat in Anglia. Bine, nu cred ca poate cineva sa reziste mental mai mult de doua sezoane cu Neubert. Chiar imi e greu sa descriu ce trebuia sa induram".