"In istoria fotbalului mondial nu exista doi jucatori care sa faca asta!" Ianis, elogiat, si nu de Gica Hagi :)

Iosif Rotariu, fost jucator la Timisoara, Steaua si in nationala Romaniei, a mers in cantonamentul Viitorului si a ramas impresionat de Ianis Hagi.

Iosif Rotariu a ramas uimit de Ianis Hagi, dupa ce a participat la mai multe antrenamente ale Viitorului in Antalya.

Fostul mijlocas de la Timisoara si Steaua, si omul care l-a anihilat pe Maradona la Mondialul din '90, spune ca exista un capitol la care Ianis sta mai bine decat tatal sau.

"In cariera mea, executam de nota 8-9 loviturile libere, iar Gica Hagi era intre 9 si 10. Dar lui Ianis, la varsta lui, i-as da nota 10 pentru modul in care bate."

"E prima data cand l-am vazut in cantonament si se vede ca a capatat multa experienta si in Italia. Din ce am observat acum, pot sa spun ca daca s-ar intoarce la o echipa mare din Europa, va putea juca fara probleme. S-a maturizat mult."

"Daca ne uitam in istoria fotbalului mondial, nu stiu daca exista doi jucatori care sa execute atat de bine cornerele cu ambele picioare. A capatat forta, stie sa protejeze, castiga duelurile. E cel mai in forma jucatori din Liga I la ora actuala", a spus Iosif Rotariu in ProSport.