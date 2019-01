"Un nou jucator vine!" Anuntul GENIAL facut de Barcelona! Cum a prezentat ultimul transfer

Barcelona a anuntat un nou transfer.

Kevin-Prince Boateng este noul jucator al celor de la FC Barcelona! Catalanii au anuntat pe site-ul oficial imprumutul jucatorului de la Sassuolo, urmand sa aiba optiune de cumparare definitiva pentru 8 milioane de euro. Boateng va fi prezentat marti, pe 22 ianuarie. La ora 12.30 este conferinta de presa, iar la ora 14.00

Boateng, 31 de ani, a jucat in 4 din cele mai importante campionate ale Europei, trecand pe la Hertha, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke, Las Palmas si Eintracht Franfurt inainte sa ajunga la Sassuolo in vara lui 2018. El a marcat 4 goluri in 13 partide in acest sezon.

Cei de la Barcelona au facut anuntul cu un clip amuzant