Inca un fotbalist din Romania are probleme din cauza pariurilor, dupa ce chiar el a recunoscut: "Pariez, care e problema?! Imi fac bilet de acasa, il baga un prieten"

Mihai Vodut a fost dat afara de Viitorul pentru ca a fost dat de gol de fosta sa iubita, care a dezvaluit ca acesta obisnuia sa parieze inclusiv pe meciurile formatiei sale. El a ajuns la Beitar, in Israel.

Un alt fotbalist are acum probleme din cauza pariurilor! Valentin Barbulescu, capitanul liderului din liga secunda, Sportul Snagov, e anchetat de Comisia de Disciplina si Etica a FRF. Chiar el a recunoscut ca obisnuieste sa parieze.

In varsta de 33 de ani, Valentin Barbulescu, care a mai jucat la Berceni, Chiajna, Petrolul, Damila Maciuca, Ramnicu Valcea, Sageata Navodari, Metalul Resita, Juventus Bucuresti si Scolar Resita, a afirmat intr-o emisiune ca pariaza si ca regulamentele FRF sunt absurde.

"Da, pariez! Mi se pare deplasata treaba asta cu interzisul pariurilor! Daca eu pariez pe Germania, Anglia, Franta, ce treaba are? E caz penal sa pariezi pe propria echipa, da, dar daca pariez pe meciuri de afara? Imi fac bilet de acasa, dar nu intru in case, i-l dau unui prieten sa-l bage. Niciodata nu am castigat, poate o singura data 100 sau 200 de lei", a spus Barbulescu.

FRF s-a autosesizat si il ancheteaza acum pe Valentin Barbulescu.

Jucatorul risca, potrivit articolului 60, punctul 5, o suspendare de pana la 2 ani si o penalitate sportiva de 300.000 RON!

Cristian Padurariu, de la ACS Poli Timisoara, a fost sanctionat deja de Comisia de Disciplina si Etica cu o suspendare de 3 luni si o amenda de 5.000 RON pentru ca a pariat inclusiv pe meciurile echipei sale.

VEZI SI:



**Corina Caragea, despre cele mai amuzante metode de agatat ale fotbalistilor :)

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube